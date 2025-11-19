ツーハッチの人気インナーブランドから、ホリデーにぴったりの「ピオニーレースフロントホックブラ」の新色が登場♡ワインとアイボリー×ローズの2色はクリスマスムードを盛り上げ、フロントホックで楽に着脱可能。サイドボーンやアンダー調節機能で安定感も抜群、長時間の着用でもストレスフリーです。A70～H80までのサイズ展開で、自分にぴったり