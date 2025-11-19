ツーハッチのホリデー新作♡ピオニーレースフロントホックブラ

ツーハッチの人気インナーブランドから、ホリデーにぴったりの「ピオニーレースフロントホックブラ」の新色が登場♡ワインとアイボリー×ローズの2色はクリスマスムードを盛り上げ、フロントホックで楽に着脱可能。サイドボーンやアンダー調節機能で安定感も抜群、長時間の着用でもストレスフリーです。A70～H80までのサイズ展開で、自分にぴったりの1枚を見つけられます♪

華やか♡新色ブラでホリデー気分

新色「ワイン」「アイボリー×ローズ」は、クリスマスにぴったりの華やかデザイン。フロントにはゴールドホック、総レースで芍薬をモチーフにした上品な装飾がポイントです。

フロントホックタイプなので、左右から寄せてバストをしっかり固定。体が硬くても簡単に着脱でき、ふっくらとしたバストラインを叶えます。

安定感とフィット感で快適♪

サイドボーンは2本設計でズレにくく、長時間でもバストをしっかりサポート。背面にはアンダー調節機能付きで、自分の体に合ったサイズで快適に着用できます。

ホリデーシーズンでも快適に過ごせるストレスフリーなブラです♡

お揃いショーツでセットアップ

ブラとセットのレースバックショーツは、フェイクリボンと贅沢なレースが華やかさをプラス。サイドには隠しゴムを採用しており、リボンがほどけてもずれにくく安心。

ブラと合わせてセットでコーディネートすれば、ホリデー気分を存分に楽しめます。

ピオニーレースフロントホックブラ＆ショーツ



価格：4,380円～

サイズ：A70～H80（カラー：全8色（新色：ワイン、アイボリー×ローズ含む））

ツーハッチのホリデー新色で華やかインナー

ツーハッチのピオニーレースフロントホックブラは、ホリデーシーズンにぴったりの新色「ワイン」と「アイボリー×ローズ」が登場♡

フロントホックで楽に着脱でき、2本のサイドボーンとアンダー調節機能で長時間でも快適。

お揃いのレースバックショーツとセットで着れば、クリスマスや特別な日のインナーも華やかに彩られます♪