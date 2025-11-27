ニューストップ > 海外ニュース > 「席取りでスマホを置ける国は奇跡」 在住10年のフランス人が日本か… ライブドアざっくり新書 「席取りでスマホを置ける国は奇跡」 在住10年のフランス人が日本から離れたくない理由 2025年11月27日 18時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと フランス人YouTuberのフロリアン氏が日本から離れたくない理由を語った 母国に住むために帰ることは、正直に言って「怖い」と本音を吐露 最も恐れるのは、自分の子をフランスの環境で育てることだとも明かした 記事を読む おすすめ記事 宮野真守「この世のモノとは思えないおぞましい声」現場での人生最大のハプニングは… 2025年11月26日 20時44分 浜田雅功もびっくり！まさかの流れで『名探偵津田』開幕！2週連続でSP放送＆長袖回も 2025年11月26日 22時53分 中国「日本で中国人への犯罪が多発」 日本側の否定に「先週も5人逮捕」と反論 2025年11月26日 17時44分 フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック 2025年9月11日 16時50分 「軽い表現で済むことではない」国分太一が記者会見で連発…視聴者が引っかかった“5文字” 2025年11月26日 16時55分