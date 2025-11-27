「席取りでスマホを置ける国は奇跡」 在住10年のフランス人が日本から離れたくない理由

なぜ、私は母国に「帰りたくない」のか

こう言うと驚かれるかもしれませんが、私はフランス人でありながら、母国フランスに住むために帰ることを考えると、正直に言って「怖い」と感じてしまいます。フランスに帰る予定はありませんし、はっきり言えば「住みたくない」という気持ちが強いのです。それは、私がこの10年間、日本の「平和ボケ」と言われるほどの穏やかな環境にすっかり慣れてしまったからです。日本にいると忘れがちですが、フランスの日常は、常に気を張っていなければならない瞬間で溢れています。何よりもまず、「安全」のレベルが全く違う。日本では、カフェで席を取るためにスマートフォンや財布をテーブルに置いたままカウンターへ注文に行くことができます。しかし、もしフランスで同じことをすれば、戻ってきたときには100%、何もかもなくなっているでしょう。フランスのニュースを見れば、若者が些細なことで喧嘩になり命を落とすような、怖いニュースばかりが流れてきます。社会的な関係性もそうです。フランス人はフレンドリーですが、知らない人にも気軽に話しかけてくる分、簡単に揉め事に発展することもある。日本のように、互いに敬意を払い、むやみに干渉しないことで保たれる穏やかさはありません。

自分の子どもを、フランスで育てたくない

著者情報

フロリアン（Florian）

京都在住のフランス人YouTuber。フランスと日本の文化の違いをテーマに、食べ物・働き方・人生観など幅広い話題を発信している。自身の経験をベースに、等身大の言葉で「外国人から見た日本の魅力」を伝える動画が多くの共感を呼び、国内外にファンを持つ。現在は京都を拠点に、自身が代表を務める「KyoFlow合同会社」を通じて、ホテルマーケティングや文化交流のプロジェクトにも携わっている。

