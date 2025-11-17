イタリアを代表するラグジュアリーブランド「ヴェルサーチェ」から、ポップなカラーが心を躍らせる新作ウォッチ「MEDUSA POP KIDS」が登場します。11月17日(金)より発売されるこのコレクションは、ブランドの象徴“メデューサ”のエッセンスを軽やかにまとった一本。カラフルで遊び心あふれるデザインは、ファッションを楽しむすべての世代にぴったり。ギフトにも自分へのご褒美にもおすすめです♡