ウェスティホテル大阪では、2025年11月1日（土）～12月25日（木）の期間限定で「あわてんぼうサンタとトナカイが運ぶ甘い贈り物」をテーマにしたクリスマスアフタヌーンティーが登場。遊び心あふれるスイーツやセイボリーがティースタンドを彩り、星降る夜空を駆け抜けるサンタとトナカイの物語をイメージ。心ときめく季節にぴったりのティータイムをお楽しみください。