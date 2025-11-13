前橋市の小川市長が部下の既婚男性とホテルで密会を繰り返していた問題をめぐり、市議会の7会派が小川市長に対し、ただちに辞職するよう求めました。応じない場合は不信任決議案を提出するとしています。「ただちに市長職を辞していただくよう勧告させていただきます」前橋市の小川晶市長が部下の既婚男性と複数回、ラブホテルで密会していた問題。小川市長は続投する方針を示していますが、先ほど、市議会10会派のうち7つの会派が