声優・浪川大輔が代表の事務所、SNSの不適切投稿に警告「加害予告を確認」

  • 声優浪川大輔が代表を務める芸能事務所「ステイラック」
  • 12日に公式サイトを更新し、SNS上の不適切な投稿について報告した
  • 所属タレントへの加害予告などがあり、警察と弁護士へ相談したと伝えた

◆芸能事務所「ステイラック」がSNSの不適切投稿について報告

加害予告等の不適切な投稿が確認されております

