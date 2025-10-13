本日深夜0時より、各配信プラットフォームにて初回第13話の配信がスタートしたTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』。シーズン2の放送開始にあわせ、内田雄馬と日野聡が作品の見どころを語るインタビューが到着した。「小説家になろう」にて14億PV超え、全世界シリーズ累計（紙＋電子）1000万部突破の人気小説を原作としたTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ』。2023年に、アニメスタジオMAPPA制作のもとTVアニメが