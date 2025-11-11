やっとジャパンモビリティショーが地に足がついたジャパンモビリティショー2025（以下、JMS2025）が11月9日に閉幕した。【画像】ジャパンモビリティショー2025閉幕！2035年ターゲットで個性が際立った注目車たち全200枚10月29日と30日午前がプレスデー、31日午後から一般向け公開となり、主催者発表で総入場者数は101万人。2年前のJMS初回は111万人だが、主催者目標の100万人の壁をクリアした。ブランド化が発表された『センチュ