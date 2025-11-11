やっとジャパンモビリティショーが地に足がついた

ジャパンモビリティショー2025（以下、JMS2025）が11月9日に閉幕した。

10月29日と30日午前がプレスデー、31日午後から一般向け公開となり、主催者発表で総入場者数は101万人。2年前のJMS初回は111万人だが、主催者目標の100万人の壁をクリアした。



筆者はプレスデー2日間のほか、主催者オフィシャルプログラム『自動車ジャーナリスト（AJAJ）と巡るガイドツアー』のガイド役を担当するなどして、様々な角度からJMS2025を体感した。

その上で「やっとJMSが地に足がついた」という感想を持った。

2年前のJMSは、1954年を起源とする『東京モーターショー』からの転換が命題だった。つまり、自動車からモビリティへの転換だ。そこに『2050年カーボンニュートラル』という、国と自動車産業界の長期目標が重なった。

そのため、展示の多くが『2050年ターゲット』となり、独創的なデザインコンセプトなども登場して話題となった反面、「抽象的だ」、「もっと実際のクルマが見たい」といった厳しい意見があったもの事実だ。

その反省からJMS2025では、『東京フューチャーツアー2035』に代表されるように、自動車メーカーブースも『2035年ターゲット』としたことで、来場者にとって商品としてのクルマの未来イメージが掴みやすくなり、結果的に各ブランドの個性が際立った印象だ。

本物を見る目がある来場者の注目を集めた

最も注目されたのは、南館の奥手に設置された『センチュリー』ブースだろう。

次世代クーペモデル登場というだけではなく、トヨタ、GR、レクサス、日野に次ぐ5番目のブランドとして衝撃的に誕生した。さらに、ダイハツがトヨタと完全融合した展示も、トヨタ・グループ全体の未来を実感できる手法だった。



ブースのコンセプトでは、スバルが『パフォーマンス』と『アドベンチャー』の2本柱を明確にしたブランド戦略が分かりやすく体感できた。

単一モデルとしては、16年ぶりのフルモデルチェンジとなる『日産エルグランド』、

満を持して登場した軽EVのコンセプト『BYDラッコ』、社内での俗称『ブルドック（シティターボ）II』である『ホンダ・スーパーワン・プロトタイプ』、親会社の台湾鴻海（ホンハイ）の小型EV『モデルA』をベースとする『シャープLDK＋』、またメルセデス・ベンツの次世代電動車のスターティングポイントである新型『CLA』など、本物を見る目がある来場者の注目を集めた。

JMS2025を主催する日本自動車工業会の片山正則会長（いすゞ会長）は、JMS2025開催前の定例会見の中で、筆者から「JMSそのものを今後、どう育てていくのか？」という質問に次のように答えている。

「（業界全体で）常に議論しているが、正直なところ、我々はまだ答えを持ち合わせていない。だが（IT関連を含めて）様々なパートナーとの連携が深まっている。（モビリティの未来に向けて）種を撒き、水をやり、将来大きな花を咲かせたい」

いまから、JMS2027が楽しみだ。