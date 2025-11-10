スポニチスポニチアネックス

U-17日本が強豪国撃破 歓喜の声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • U-17日本代表は9日、U-17W杯カタール大会の1次リーグB組第3戦に臨んだ
  • U-17ポルトガル代表に2ー1で勝利し、グループ首位で決勝トーナメント進出
  • ネットでは「強すぎる」「驚くべき勝利だ」といった歓喜の声が上がった
記事を読む

おすすめ記事

  • U-17日本代表のB組はポルトガルがGL突破第1号…“アフリカ王者”モロッコに6-0圧勝 2025年11月7日 0時45分
  • U-17日本代表の浅田がポルトガル戦での活躍を誓った。写真：松尾祐希
    このままでは終われない…U-17日本代表のエース浅田大翔がポルトガル戦での大爆発誓う！ 横浜FMで培った技とパワーで真価発揮へ【現地発】 2025年11月9日 10時16分
  • モロッコとの初戦で先制弾の瀬口。（C）Getty Images
    アジアの舞台で味わった悔しさをバネに身も心も成長。U-17W杯初戦で瀬口大翔が価値ある一発「形になって、勝利を届けられたことが嬉しい」【現地発】 2025年11月4日 12時11分
  • ポルトガルに勝利し首位通過を果たしたU-17日本代表 photo/Getty Images
    U-17ポルトガルを撃破　一時数的不利になるも欧州王者に勝利しベスト32へ　U-17W杯 2025年11月10日 1時22分
  • U-17日本代表の同組は“欧州王者”ポルトガルが白星発進!! 新ビデオ判定で先制点取り消し→PK被弾も6-1逆転勝利 2025年11月4日 2時18分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 経済対策に「おこめ券」活用へ
    2. 2. 自殺した4人の遺族がOpenAI提訴
    3. 3. オズワルド伊東破局 98%俺が悪い
    4. 4. 逃げられたら…義姉を最初に殺害
    5. 5. 中国の総領事 高市氏に「暴言」
    6. 6. 八田容疑者 海に逃げた可能性も?
    7. 7. 世界Jr.優勝者の父親が死亡 高知
    8. 8. 二階堂で店予約 カズ入籍に動揺
    9. 9. スザンヌ経営の旅館 重大欠陥
    10. 10. 立花容疑者「異例逮捕」の理由
    1. 11. 石破茂氏 首相時代の起床時間
    2. 12. =LOVE 複数の投稿者を訴訟起訴
    3. 13. 教員盗撮事件 メンバー全員逮捕
    4. 14. 今森茉耶 20歳未満での飲酒発覚
    5. 15. クマ襲撃 投げ返した従業員
    6. 16. 主婦殺害 30年超片思いの異常性
    7. 17. レス 女性約9割が解消したくない
    8. 18. 冷凍庫に遺体 きっかけは遺書
    9. 19. 愛知県弥富市の児童総合遊園「海南こどもの国」で遊具の梯子の一部が外れ30代男性がけが
    10. 20. コンクリ殺人「いやいや性行為」
    1. 1. 逃げられたら…義姉を最初に殺害
    2. 2. 中国の総領事 高市氏に「暴言」
    3. 3. 八田容疑者 海に逃げた可能性も?
    4. 4. 世界Jr.優勝者の父親が死亡 高知
    5. 5. 立花容疑者「異例逮捕」の理由
    6. 6. 教員盗撮事件 メンバー全員逮捕
    7. 7. クマ襲撃 投げ返した従業員
    8. 8. 主婦殺害 30年超片思いの異常性
    9. 9. 愛知県弥富市の児童総合遊園「海南こどもの国」で遊具の梯子の一部が外れ30代男性がけが
    10. 10. 冷凍庫に遺体 きっかけは遺書
    1. 11. コンクリ殺人「いやいや性行為」
    2. 12. 立花容疑者逮捕 物々しい雰囲気
    3. 13. 三陸沖地震 気象庁がM6.9に修正
    4. 14. 恒泰氏「日本は異常がいっぱい」
    5. 15. 300人以上と婚活 成果ない女性
    6. 16. 妻が突然死 0歳双子を育てる父親
    7. 17. 桑田氏退団 岡本の動向が関係か
    8. 18. 立花容疑者逮捕「責任とらせて」
    9. 19. 99年主婦殺害「少しずつ憎しみ」
    10. 20. 母逮捕 2歳娘を窒息死させた疑い
    1. 1. 石破茂氏 首相時代の起床時間
    2. 2. シニア夫婦YouTuber 収益を告白
    3. 3. 家系ラーメン巡る勘違いに大反響
    4. 4. 夫の葬儀で安堵 参列者と修羅場
    5. 5. 山本代表 あっさり論破されX呆れ
    6. 6. 広島県知事選挙、前副知事・横田美香氏が初当選…広島県初の女性知事に
    7. 7. 高市首相の背後で様子がおかしい
    8. 8. なぜ 道路脇に液体入りボトルが
    9. 9. 首相、余震に注意呼びかけ　Xに投稿
    10. 10. 買収事件有罪県議の夫敗北　広島補選、19年参院選巡り
    1. 11. 小野田紀美経済安保相の地元を週刊新潮が嗅ぎ回ったのは至極当然のこと（元木昌彦／「週刊現代」「フライデー」元編集長）
    2. 12. 「すぐに海岸から離れて」岩手県沿岸に津波注意報　高市首相がXで注意呼びかけ
    3. 13. 市長選得票同数、くじ引きで決着　茨城県神栖市、新人当選
    4. 14. 規格外の家 拭いきれぬラブホ感
    5. 15. 甘えが強い人 消耗しない対応は
    6. 16. 万博で窃盗 撮り鉄Gの3つの犯罪
    7. 17. 参政党にハマった妻 夜中に叫ぶ
    8. 18. 旭日大綬章に竹中平蔵氏らを選出
    9. 19. 外国人への免許優遇 是正なるか
    10. 20. 高市氏3時出勤 立憲にブーメラン
    1. 1. 自殺した4人の遺族がOpenAI提訴
    2. 2. ホテルのボディーソープに注意
    3. 3. 米人気女優の「丸出し」姿に賛否
    4. 4. 二重らせん構造発見 博士が死去
    5. 5. 韓国で最もグラマラスな女性芸人
    6. 6. 「決闘する恐竜」に不都合な疑問
    7. 7. キム・ヨナさん 日本を再び感嘆
    8. 8. 比に台風接近 100万人超が避難か
    9. 9. 「犯罪都市2」のモチーフが判明
    10. 10. 中国製電気バス 遠隔制御可能か
    1. 11. スワイヤ・コカコーラ、中国鄭州市で新工場稼働　年産100万トン超
    2. 12. エヴァ 時代を超え続ける存在
    3. 13. 18歳以下お断りな「成人向けゾーン」に並ぶフィギュアの数々を見てきました
    4. 14. 100人乗りの不法移民船が転覆か
    5. 15. 「錆びる箱」と呼ばれた時代も
    6. 16. ハマスが新たな人質1人の遺体
    7. 17. 日本のホテルに「中国人だけ」への注意書き＝中国ネット「確かにやりそう」
    8. 18. 中国「三峡ダム」5年間で5周年
    9. 19. セルビアで サッカー監督に悲劇
    10. 20. AIで「だまし絵」を生成 実験
    1. 1. 経済対策に「おこめ券」活用へ
    2. 2. 年末調整 今までと同じ申告は損
    3. 3. 「定年後も働いた方がいい」理由
    4. 4. 親の年収で中学受験合否に明暗か
    5. 5. BYD猛追 王者トヨタが揺らぐか
    6. 6. TVから消えた「時代劇」の現実
    7. 7. 富裕層がやるべき7つの防衛策
    8. 8. 「独身税」制度 引かれる金額は
    9. 9. 50万円のボーナス 手取りに驚き
    10. 10. 「フルグラ ブラックサンダー味」2025年も登場/容器にそのまま牛乳を入れて食べられるブランド初の個食スタンドパックも
    1. 11. AIの影響は? 都が無料講座を開催
    2. 12. 日本人の「考えすぎ」に苦言
    3. 13. LINE送信取消 通知ナシで可能に
    4. 14. 「ハンバーガー店」の倒産状況
    5. 15. 詐欺広告や陰謀論が絶えないワケ
    6. 16. 「改悪」と話題 YouTuberが解説
    7. 17. 会社員を廃業 起業し数多の試練
    8. 18. ＜注目銘柄＞＝マクアケ、応援購入総額は堅調に推移
    9. 19. 《オンラインカジノ》で大金賭ける"若者"の実態
    10. 20. 副業させて 4回申請も全部不許可
    1. 1. 新型「MX Master 4」使用感は?
    2. 2. 「Xperia」バッテリー持ちを検証
    3. 3. スマホの総合的な性能を測定
    4. 4. 新型Pixel Watch 4 満足度は?
    5. 5. 店長が選ぶPC 1000台超の中古も
    6. 6. 新型ゲーミングモニター発売へ
    7. 7. カードが変形 スマホ三脚に感動
    8. 8. 身体のどこかに装着して使う？コジプロが「ゲームとリアルを繋ぐ」謎のプロダクト画像をチラ見せ
    9. 9. Discordが禁止ワードを使いまくる迷惑ユーザーを自動で取り締まってくれる「AutoMod」を導入
    10. 10. 「Apple Watch Series 8」が発表
    1. 11. エディオン お手軽電子レンジ器
    2. 12. iPhoneのベッドタイムで生活改善
    3. 13. アップルが「iPhoneX」を発表
    4. 14. 新モデル Apple Watch Ultra発表
    5. 15. 第2世代「AirPods Pro」が登場
    6. 16. すき家に「ローストビーフ丼」が初登場 / USB電源の超音波加湿器【まとめ記事】
    7. 17. 【Numbers to know】Glossy編（11/1〜11/7）： フリーピープル のアクティブウェア 、既存店売上200％増　ほか
    8. 18. プレデターが主人公 新章公開へ
    9. 19. "Xperia PLAY"の写真を先行公開
    10. 20. IT関連のトレンドワード10語
    1. 1. ド軍山本由伸が乗っていた車は
    2. 2. 大谷夫妻の娘さんが…ファン感動
    3. 3. 2年半越しに結婚式 佐野渓が報告
    4. 4. 阪神藤川監督 コーチ陣に不満を?
    5. 5. 由伸の「密会」に再び注目集まる
    6. 6. 真美子さん推し活か 鞄にグッズ
    7. 7. 鈴木彩艶の複雑骨折にSNSで懸念
    8. 8. 「親方」として初業務 SNSで反響
    9. 9. 千葉 プライド捨てた藤枝に苦戦
    10. 10. 村上宗隆ら 米スカウトの評価は
    1. 11. 大宮が首位・水戸を2-0で下す
    2. 12. J1町田の相馬 天皇杯に言及
    3. 13. 鈴木唯人 ブンデス初ゴール
    4. 14. 桑田氏退団 OB「阿部監督悪い」
    5. 15. 高校サッカー 値千金の決勝弾
    6. 16. パレス鎌田 人生変えた大逆転
    7. 17. 井岡一翔 5階級制覇挑戦へ
    8. 18. 鈴木彩艶 左手中指と舟状骨骨折
    9. 19. U-17W杯 敵国からの粋な振る舞い
    10. 20. 棚橋弘至 オカダカズチカと対決
    1. 1. オズワルド伊東破局 98%俺が悪い
    2. 2. 二階堂で店予約 カズ入籍に動揺
    3. 3. スザンヌ経営の旅館 重大欠陥
    4. 4. =LOVE 複数の投稿者を訴訟起訴
    5. 5. 今森茉耶 20歳未満での飲酒発覚
    6. 6. KAT-TUN涙で終幕 最後の挨拶全文
    7. 7. ゴリエ 吉本興業に「苦言」
    8. 8. 事務所の「法的措置」声明相次ぐ
    9. 9. モデルの永江りりさんが事故死
    10. 10. ラッパーの晋平太さん死去 42歳
    1. 11. 赤西仁 KAT-TUN最後のライブ鑑賞
    2. 12. 干された連発 松本人志の残念さ
    3. 13. 「自宅にクマ」広田レオナが報告
    4. 14. 飲酒で降板 今森茉耶に深い失望
    5. 15. 「魔進戦隊キラメイジャー」ラッパー晋平太さんしのぶ縦読みメッセに「反響沁みる」「涙腺決壊」
    6. 16. 飯尾 相方が骨折した際の修羅場
    7. 17. 母が松田聖子に大変身 息子号泣
    8. 18. 骨が粉々 やすが大けがを回顧
    9. 19. 大食い芸能人の食べ方に指摘の声
    10. 20. 藤原紀香「テニスの王子様」ミュージカルを観劇　息子役・跡部景吾との2Sに反響「ハマり役すぎ」
    1. 1. レス 女性約9割が解消したくない
    2. 2. 経験なし 55歳独身女性の恋愛
    3. 3. 「着るだけで体整う」秋冬登場
    4. 4. 銀だこ「食べ放題」先着順受付
    5. 5. デートにぴったりな下半身コーデ
    6. 6. 12星座別 2025年11月の運勢は
    7. 7. 31 本格チョコの本格スイーツ
    8. 8. 大好評のスノーマンパンケーキ
    9. 9. スタイルUP ハイソールブーツ
    10. 10. オンでもオフでも ハニーズ商品
    1. 11. 思わず声出そう 高見えバッグ
    2. 12. ハニーズ 大人向けブルゾン登場
    3. 13. シャコットのミニサイズパウダー
    4. 14. 再婚系YouTuberの謝罪を批判
    5. 15. ワークマン 丸洗いできるバッグ
    6. 16. 1点投入 大人の「秋冬スカート」
    7. 17. フローラ 人気の香りが限定復刻
    8. 18. 40代以降のストレス解消7原則
    9. 19. 今年絶対買い逃すのはダメ 福袋
    10. 20. オペラのティントに“月の光”がきらめく♡冬限定「グロウリップティント」登場

    ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

    キャンセル
    ライブドアブログ埋め込みコードを取得