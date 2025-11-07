強めの心の声がだだ漏れ【漫画】本編を読む通勤・通学の隙間時間にピッタリ！2025年上半期によく読まれたバズ漫画を紹介する。イライラした態度で買い物をするお客さんを描いた、狸谷(@akatsuki405)さんの人気シリーズ「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より「店の名は」をお届けしたい。■漫画を描くことで"ストレス発散"!?店の名は1店の名は2店の名は3作中で描かれているような横柄な態度のお客さんについて「現在の