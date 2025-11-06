毎年恒例となっている「新語・流行語大賞」。ノミネートされた30の言葉が発表されました。大賞に選ばれるのはどんな言葉か。候補の中には、県内でもなじみのあるものが入っているようです。（リポート）「えっほえっほえっほ…まちの皆さんに流行語伝えなきゃ！ということで新潟駅前で新語・流行語について取材してきました」〈20代〉「ミャクミャクは大阪・関西万博のキャラクターですよね。大阪・関西万博も行