日本プロ野球選手会は６日、１２日にマツダスタジアムで開催される「エイブルトライアウト２０２５」の参加予定選手を発表した。参加予定選手は次の通り。【投手２７人】竹内龍臣、久保拓眞、谷岡楓太、山本大貴、高橋礼、鴨打瑛二、笠谷俊介、徳山壮磨、今野瑠斗、菊田翔友、赤塚健利、小林樹斗、鈴木勇斗、佐藤蓮、森木大智、田村伊知郎、井上広輝、西村天裕、宮本智志、井口和朋、小野泰己、又吉克樹、風間球打、大城真乃