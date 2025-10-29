ニューストップ > スポーツニュース > 高卒4年で戦力外通告の元阪神・森木大智の恩師「大学進学勧めていれ… 才木浩人 12球団合同トライアウト 高校生 NPB 中学生 社会人 仙台育英 ドラフト会議 日本シリーズ NEWSポストセブン 高卒4年で戦力外通告の元阪神・森木大智の恩師「大学進学勧めていれば」 2025年10月29日 15時59分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 阪神の2021年ドラフト1位で高卒4年目の森木大智が戦力外通告を受けた 中高の指導者は「仕方ないと思う反面、ちょっと早過ぎるのでは」と吐露 「大学に進学する道を勧めれば良かったかなと思ってしまいます」と話した 記事を読む おすすめ記事 『ワンピース』制作方針が変更へ！来年は総集編を放送せず 4月放送のエルバフ編は原作1話をアニメ1話で表現 2025年10月29日 6時35分 “11歳で性加害” 報道、常軌を逸したスノボ五輪選手の行為に「先方と交渉中」スポンサーが答えた現在 2025年10月29日 11時0分 エヴァンゲリオン作曲家、印税が３カ月ごとに「８桁」でパリ、東京、ロンドンに合計９件の自宅所有 2025年10月28日 20時12分 『ネプリーグ』ベテラン俳優・正名僕蔵が“衝撃回答”「大丈夫かな…」 山田裕貴が必死でフォロー 2025年10月29日 7時10分 「市の対応は間違っていた」市川市長、"花火写真"撤去めぐり謝罪 写真家と市民に「心からお詫び」 2025年10月28日 21時51分