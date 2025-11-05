今夜(5日)の満月は、今年最も大きく見える「スーパームーン」です。今夜は北海道や東北、北陸、山陰、九州北部を中心に満月が見られそうです。関東から九州南部にかけては雲が多く、あいにくの天気になりそうです。スーパームーンが大きく見えるわけは?今夜(5日)は22時19分に満月を迎えます。そして、今年最も大きく見える満月スーパームーン」です。今年最も小さく見える満月「マイクロムーン」は4月13日でしたが、スーパームー