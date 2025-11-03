3連休の最終日、大分大学では様々な体験ができるイベントが行われ、最先端技術のドローンショーが公開されました。 【写真を見る】大分大学で開放イベントドローンショー、地震動シミュレーター公開 この大学開放イベントは、地域との連携や協力を進めようと、大分大学旦野原キャンパスの学園祭「蒼陵祭（そうりょうさい）」の最終日にあわせて毎年行われています。 今回初めて公開され