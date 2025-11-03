2025年12月5日（金）に公開となる映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』、水上恒司演じる主人公・桜遥と、JUNON演じる杉下京太郎が、激しく拳を交えるド迫力アクションシーンを含む特別映像が公開された。 ＞＞＞特別映像場面カットなどをチェック！（写真4点）『WIND BREAKER』は、2021年にマガジンポケットで連載が開始されると、若い世代を中心に大きな反響を集め、翌年には「全国書店員が選んだおすすめコミック2022