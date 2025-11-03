【WIND BREAKER】桜遥と杉下京太郎が拳を交えるド迫力な特別映像公開！
2025年12月5日（金）に公開となる映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』、水上恒司演じる主人公・桜遥と、JUNON演じる杉下京太郎が、激しく拳を交えるド迫力アクションシーンを含む特別映像が公開された。
『WIND BREAKER』は、2021年にマガジンポケットで連載が開始されると、若い世代を中心に大きな反響を集め、翌年には「全国書店員が選んだおすすめコミック2022」受賞、24年には待望のTV アニメ化を果たし各配信サービスで視聴ランキング上位を席巻し、25年4月期には早くもTVアニメ第2期が放送され、連載開始からわずか4年で累計発行部数1000万部を突破した大人気漫画。
舞台化、ゲーム化とその人気ぶりがますます加速を続ける、まさに今最もアツい注目を集める本作がついに実写映画化！
監督は『ブルーピリオド』『サヨナラまでの30分』など、新たな青春映画を生み出してきた萩原健太郎、脚本は『ハケンアニメ！』で日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞した政池洋佑が務める。
今をときめく最旬若手キャストが集結し、公開前から話題沸騰の映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』。
このたび、水上恒司演じる主人公・桜遥と、JUNON演じる杉下京太郎が、激しく拳を交えるド迫力アクションシーンを含む特別映像が公開された。
本映像には、白熱バトルのメイキング映像に加え、楡井秋彦役の木戸大聖、蘇枋隼飛役の綱啓永ら、＜防風鈴＞1年生4人が劇中衣装のまま繰り広げるクロストークも収録。撮影現場の熱と絆を凝縮した ”トリプル構成” の豪華映像となっている。
さらに本日11月3日は、杉下役・JUNONが所属し主題歌『Stay Strong』も担当するBE：FIRSTの結成4周年の記念日。そしてなんと、杉下京太郎の誕生日でもある。作品とキャラクター、そしてアーティストとしてのJUNONが重なる ”ダブルアニバーサリー” にふさわしい特別映像は必見だ。
ケンカの強さだけを信じて街の外からやってきた桜。不良の巣窟と恐れられる風鈴高校に入学早々、「てっぺんを取る」と宣言した彼の挑発に、教室の空気が一瞬で張りつめる。その言葉に最も反応したのは、長髪をなびかせる寡黙な男・杉下。怒りをあらわにし、机を持ち上げて桜に投げつける。軽やかにかわす桜だったが、次の瞬間、杉下の拳が机を貫く。凄まじい衝撃に教室中が息をのむ中、思わず腰を抜かす楡井（木戸大聖）──。のちに仲間として結ばれる＜防風鈴＞1年生たちのすべての始まりとなる出会いのシーンにして、衝撃のアクションが炸裂する必見の場面が描かれている。
撮影の合間に行われたクロストークでは、本格演技に初挑戦したJUNONが「クランクイン前のほうが緊張していた」と素直な胸の内を明かす。水上、木戸、綱から「ライブでは何千、何万人もの人々を沸かせているのに」と突っ込まれると、JUNONは人見知りな性格ゆえの緊張だったと照れ笑い。
そして、この教室の場面こそ、JUNONと水上にとって本作初めてのアクションシーン。アクション初挑戦のJUNONによる迫力満点の格闘シーンはもちろん、水上が難易度の高い片手バク転に挑む場面など、二人の奮闘ぶりを余すところなく収めたメイキング映像も収録。真剣な表情で全力を尽くす二人の姿は必見だ。
トークの途中、木戸が杉下の劇中衣装のままたくさん話すJUNONを珍しがる場面も。水上が「喋れるんですね、JUNONさん！」といじるなど、4人の仲睦まじい様子が伝わってくる。劇中ではほとんど口を利かない寡黙な杉下が、＜防風鈴キャスト＞の前ではJUNONとして饒舌にトークを繰り広げる──そのギャップに思わず笑ってしまうこと間違いなし。
さらに、JUNONが杉下として発する劇中での一番長いセリフは、なんとわずか11文字だという。原作でも杉下の名言として有名なそのセリフとは！？
映画本編では、キャスト陣がさらに磨きをかけたアクションを披露。観る者を彼らの闘いに巻き込んでいくような ”風” を映し出した風速25m／s超の疾走感あふれるウィンドアクション、『ブルーピリオド』の萩原健太郎監督＆脚本を務めた『ハケンアニメ！』の政池洋佑のタッグによる圧倒的熱量で紡がれる青春ドラマの融合により、これまでの常識を打ち破る全く新しい不良映画が誕生する―。
疾風怒濤のアクションエンターテインメント『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』は、12月5日（金）全国公開。お楽しみに。
（C）にいさとる／講談社 （C）2025「WIND BREAKER」製作委員会
