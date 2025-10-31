韓国のバラエティ番組『離婚熟慮キャンプ』（JTBC）で、“夜の営み”に金銭的条件を設けた夫婦のエピソードが紹介された。《写真》兄の妻に”性行為”映像を流出させられた元Jリーガー視聴者に衝撃を与えたのは、11月30日に放送された最新回。番組への出演を自ら申し込んだという妻は、日常VTRの公開前に「子どもが多いからといって、仲が良いとは限らない」と話し、多子世帯に対する世間の先入観に現実的なコメントを寄せた。その