蝶理が急落している。同社はきょう午後２時ごろ、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比１０．５％減の６６億１０００万円となり、通期計画の１５０億円に対する進捗率は４４．１％にとどまった。 売上高は同６．１％減の１４４９億６２００万円で着地。市況低迷や為替が影響したことが減収につながったほか、利益面では販管費の増加が重荷となった。なお、通期業績予想につ