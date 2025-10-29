キッズウェル・バイオが後場下げ幅を縮小し、プラス圏に急浮上する場面があった。午前１１時３０分ごろ、子会社Ｓ－Ｑｕａｔｒｅが革新的免疫細胞療法の実現に向けて、東京科学大学（旧東京医科歯科大学）と共同研究契約を締結したと発表しており、これが好材料視されている。 共同研究では、Ｓ－Ｑｕａｔｒｅが独自製法により開発した乳歯歯髄幹細胞「ＳＱ－ＳＨＥＤ」と、東京科学大学の免疫細胞研究に