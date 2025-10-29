アーレスティは大幅続落。同社は２８日、２６年３月期連結業績予想の修正を発表。売上高を１６１２億円から１６２２億円（前期比０．４％減）へ上方修正した一方、経常利益を３１億円から２２億円（同２７．７％減）へ下方修正した。国内事業の回復が追い風となる。コスト上昇の影響を生産体制の合理化や固定費の削減で吸収し、営業利益予想は据え置いたが、為替差損の計上で経常利益は下振れする見通しとなった。なお、純