好きな男性から見た“あなたの立ち位置”をわかっていますか？今回紹介するのは、男性が「本気で惚れた女性だけ」にすること。もし、あなたが好きな男性からされているなら、本気で想われていること間違いなしです。｜あなたのスケジュールをこまめに確認してくる本命の男性から「今日は何する予定？」「誰とどこに行くの？」などと、スケジュールを確認されたことはないですか？ほとんどの男性は大好きな女性のことを「何でも