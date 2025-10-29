されているなら勝ち確です。男性が「本気で惚れた女性だけ」にすること
好きな男性から見た“あなたの立ち位置”をわかっていますか？ 今回紹介するのは、男性が「本気で惚れた女性だけ」にすること。もし、あなたが好きな男性からされているなら、本気で想われていること間違いなしです。
｜あなたのスケジュールをこまめに確認してくる
本命の男性から「今日は何する予定？」「誰とどこに行くの？」などと、スケジュールを確認されたことはないですか？ ほとんどの男性は大好きな女性のことを「何でも把握しておきたい」と思っています。
｜たった数分でも会う時間を割いてくれる
大好きな女性とは、「たった数分でも関わりを持ちたい」と考える男性は少なくありません。忙しい状況であっても、少しの時間でも「電話したい」「会いたい」と思っています。
むしろ忙しくしている時にどれくらい時間を割いてくれるかで、彼があなたのことをどれたけ大切に考えているか確認できるでしょう。
｜何かと見栄を張ろうとする
男性は大好きな女性に何かと見栄を張ることも。そのために嘘をついてしまうことさえあります。それによって「信用できない」と感じる女性もいるかもしれませんが、大好きな女性には男性も「かっこいい」「すごい」と思われたいのです。
「かっこ悪いところを知られて嫌われたくない」という思いが、男性に嘘をつかせてしまうのでしょう。
｜あなたのことを認める＆褒める
大好きな女性のことを、男性は否定しません。たとえ女性に欠点があったとしても、あまり良くない選択をしたとしても、女性のことを認め、場合によっては褒めるでしょう。
なぜなら、大好きな女性に嫌われたくないから。それに、「一番の味方でありたい」「すべてが好き」と思っているからです。
今回紹介した内容を好きな男性からされているなら、その男性にとってあなたは本命ということ。男性は「言葉よりもまず行動」というタイプが多いので、行動から男性の本心を読み取っていきましょうね。
