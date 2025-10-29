トクヤマが急反発している。午前９時ごろに発表した９月中間期連結決算が、営業利益１９１億５２００万円（前年同期比３７．２％増）と大幅増益となったことが好感されている。 塩ビ関連製品の海外市況下落などの影響を受けて売上高は１６３７億５６００万円（同１．１％減）と減収だったものの、半導体向け多結晶シリコンをはじめ半導体関連製品の販売が堅調だったことに加えて、操業度の向上や製造コストの改善などが寄与