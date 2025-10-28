チタン工業が後場終盤になって大幅高する場面があった。午後３時ごろ、集計中の９月中間期連結業績について、営業利益が従来予想の６０００万円から１億３０００万円（前年同期比２．６倍）へ、純利益が１０００万円から８０００万円（同５８．８％減）へ上振れて着地したようだと発表したことを好感した買いが入った。 酸化チタン関連事業のリチウムイオン二次電池向け製品の出荷が低調だった一方、トナー外添剤向け