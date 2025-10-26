東京・銀座発のバームクーヘン専門店「ねんりん家」から、冬の名物『マウントバーム ブラウニー』が2025年11月1日(土)より登場します。2014年の発売以来、毎冬ファンが待ち望む人気商品。カカオの深いコクとバームクーヘンのしっとり感を融合させた、冬にだけ味わえる贅沢な逸品です。公式オンラインショップ「パクとモグ」では、10月28日(火)10:00から販売受付がスタートします。 ナ