ねんりん家の冬限定スイーツ♡カカオ香る『マウントバーム ブラウニー』発売

東京・銀座発のバームクーヘン専門店「ねんりん家」から、冬の名物『マウントバーム ブラウニー』が2025年11月1日(土)より登場します。2014年の発売以来、毎冬ファンが待ち望む人気商品。カカオの深いコクとバームクーヘンのしっとり感を融合させた、冬にだけ味わえる贅沢な逸品です。公式オンラインショップ「パクとモグ」では、10月28日(火)10:00から販売受付がスタートします。

ナッティな香り広がる、冬限定ブラウニー

マウントバーム ブラウニー

『マウントバーム ブラウニー』は、ねんりん家の代表作「マウントバーム しっかり芽」をベースに生まれた冬限定スイーツ。

2025年版では、創業100年を超えるカカオメーカーが自家焙煎した“ベネズエラ産カカオマス”を使用し、香ばしくナッティな風味にリニューアル。

さらに、スイス・フェルクリン社の“百年ココア”を生地に練り込み、長時間じっくりと焼き上げることで、濃厚で深みのあるチョコレートのうまみを実現しています。

累計販売175万本超え！冬の定番スイーツ

発売から12年を迎え、累計販売数175万本を突破した『マウントバーム ブラウニー』は、冬のねんりん家を象徴するロングセラー。

カカオ色の美しい山並みと、しっとりとした食感が人気の秘密です。価格は1本1,080円(本体価格1,000円)。

販売は2025年11月1日(土)～2026年2月18日(水)頃まで、全国のねんりん家各店にて。銀座本店や大丸東京店、西武池袋店、そごう横浜店、阪急うめだ店、羽田空港内各店舗などで購入可能です。

オンラインでも購入OK♡冬だけの贅沢をおうちで

『マウントバーム ブラウニー』は、ねんりん家公式オンラインショップ「パクとモグ」でも10月28日(火)10:00より販売受付がスタート。遠方の方も手軽に購入できます♡

商品は期間限定のため、なくなり次第終了となるので早めのチェックがおすすめ。濃厚カカオと香ばしさが重なる、冬だけの贅沢なひとときをおうちで楽しんでみてはいかがでしょうか。