フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世は、昨季までは批判を浴びる機会も多かった。しかし今季は全くの別人だ。エールディヴィジ開幕から9試合で11ゴールと爆発しており、誰もが認めるフェイエノールトのエースだ。エールディヴィジの環境に慣れたこともあるだろうが、やはり指揮官ロビン・ファン・ペルシーとの出会いが大きい。現役時代のファン・ペルシーはアーセナルやマンチェスター・ユナイテッドで活躍したオランダ