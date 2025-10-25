どれだけ努力をしても報われるとは限らない。だが、やらなければ、現状は同じ。変わらなければ、大きな成長は掴み取れない。１年前はくすぶっていた才能、DF竹野楓太（神村学園／２年）は瞬く間に花開き、世界の舞台で戦う権利を手に入れた。カタールで11月３日に幕を開けるU-17ワールドカップ。廣山望監督が率いる若き日本代表は、10月24日の夜に事前合宿の地であるUAEに向かった。今大会から48か国の参加となり、新たなフォ