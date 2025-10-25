サマンサベガから、株式会社サンリオの「はなまるおばけ」とのコラボコレクションが登場♡“今日も頑張ったあなたにハナマルを”をテーマに、ふわふわファー素材のバニティバッグ19,800円、フリルバッグ24,200円、ショルダーバッグ19,800円などキュートなアイテムが揃います。先行販売は池袋パルコ店10/24（金）～、全国販売は11/1（土）から開始。見た目も機能も満点のコレクションをチェック