サマンサベガ×はなまるおばけ♡秋冬のふわふわファーアイテム登場

サマンサベガから、株式会社サンリオの「はなまるおばけ」とのコラボコレクションが登場♡“今日も頑張ったあなたにハナマルを”をテーマに、ふわふわファー素材のバニティバッグ19,800円、フリルバッグ24,200円、ショルダーバッグ19,800円などキュートなアイテムが揃います。先行販売は池袋パルコ店10/24（金）～、全国販売は11/1（土）から開始。見た目も機能も満点のコレクションをチェックして♪

ふわふわファーのバッグが可愛い♡



はなまるおばけコラボコレクション バニティバッグ

はなまるおばけコレクション フリルバッグ

バニティバッグ19,800円はコンパクトながらお財布やスマホがしっかり入るサイズ感。背面にははなまるデザインをプリントし、内装は優しいピンクカラー。

うるうるした表情のはなまるおばけミニポーチ付きで、鍵やアクセサリーの収納に便利です。

フリルバッグ24,200円もファー×フリル素材でキュートに♡背面刺繍とミニポーチ付きで見た目も使い勝手も◎。

小物まで可愛さ満点♪



はなまるおばけコレクション ショルダーバッグ

はなまるおばけコレクション 折財布

はなまるおばけコレクション バッグチャーム

ショルダーバッグ19,800円はポケット付きで機能的。ぬいぐるみチャーム3,850円はハート型バッグを持ったはなまるおばけが可愛い♡折財布16,280円はピンク×アイボリーの配色で高級感も◎。

バッグチャームは、はなまるチャーム・雨の日チャーム5,500円、音符チャーム4,400円の3種類。チェーンや金具もこだわり、2way仕様で使いやすいデザインです。

サマンサベガ×はなまるおばけで冬の可愛い自分時間を♡



10/24（金）～池袋パルコ店で先行販売、11/1（土）～全国のサマンサベガ店舗＆公式オンラインショップで販売開始♡

バニティバッグ、フリルバッグ、ショルダーバッグやチャームまで、見た目も機能も充実したアイテムばかり。冬のコーデに取り入れて、自分らしいハナマルな毎日を楽しんでください♪

ぜひこの機会にチェックして！