ふと道端で見かけたワンちゃん。撫でたいけど、大丈夫？そんな悩みを解消する夢のようなサービスが開発されています。その名も、人に撫でられるのが好きな犬と犬を撫でたい人とをマッチングするアプリ「nadete（ナデテ）」です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■気になるワンちゃんを見かけたらアプリで「リクエスト」飼い主が承認すればマッチング成立「nadete」は、飼い主と犬を撫でたい人がそれぞれ