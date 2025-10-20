千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【暴露】見てはいけない…？千賀健永のリアルなAmazon購入履歴の中身。。』の動画を投稿。ネットで購入した商品履歴を公開してくれました！中には美容にまつわるアイテムも。【関連記事】千賀健永「泡立ちも良くて」毛穴ケアに使用した酵素系洗顔料■メイク下地動画内に登場したのはこちら！ラ ロッシュ ポゼ/UVイデア XL プロテクショントーンアップ 税込3,960円（公式サイトより） こ