90年に日本公開された「ローズ家の戦争」は、マイケル・ダグラス、キャスリーン・ターナーというキャラの濃い配役で夫婦の修羅場を描いた。果ては銃撃やカークラッシュに至るブラックな描写が記憶に残っている。英国出身のベネディクトカンバーバッチとオリヴィア・コールマンを主演に迎え、あの怪作を現代によみがえらせたのが「ローズ家〜崖っぷちの夫婦〜」（24日公開）だ。ロンドンのレストランで運命的に出会った建築家のテオ