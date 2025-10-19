11月14日に公開される映画『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』より、ジェレミー・アレン・ホワイトが「明日なき暴走」を熱唱する本編映像が公開された。 参考：『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』“魂の叫び”が凝縮された本予告＆ポスター公開 本作は、アメリカのシンガーソングライター、ブルース・スプリングスティーンを主人公とした伝記映画。2023年に