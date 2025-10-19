11月14日に公開される映画『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』より、ジェレミー・アレン・ホワイトが「明日なき暴走」を熱唱する本編映像が公開された。

本作は、アメリカのシンガーソングライター、ブルース・スプリングスティーンを主人公とした伝記映画。2023年に発表されたウォーレン・ゼインズの小説を基に、誰にも頼らず、わずか4トラックの録音機で吹き込んだ6枚目のアルバム『ネブラスカ』を製作する若きスプリングスティーンの姿が描かれる。『クレイジー・ハート』『ファーナス／訣別の朝』のスコット・クーパーが監督を務め、原作者のゼインズとともに脚本も執筆した。

主人公のスプリングスティーンを演じるのは、『一流シェフのファミリーレストラン』のジェレミー・アレン・ホワイト。そのほか、『アプレンティス ドナルド・トランプの創り方』のジェレミー・ストロング、『帰らない日曜日』のオデッサ・ヤング、『アドレセンス』のスティーヴン・グレアム、『リチャード・ジュエル』のポール・ウォルター・ハウザーが共演に名を連ねている。

公開された本編映像は、スプリングスティーンとEストリート・バンドが行った「THE RIVER」ツアーで幕を開ける。このツアーは、1980年10月1日に発表された2枚組全20曲を収めたアルバム『ザ・リバー』のリリースに合わせて、1980年10月3日にスタートし、アメリカ、南米、ヨーロッパを経て北米へと続き、1981年9月14日、シンシナティ公演まで全140回に及んだ。映像では、「THE RIVER」ツアーのファイナルとなるリバーフロント・コロシアムで、スプリングスティーンが「明日なき暴走」を熱唱する様子が映し出される。

満員の観客が熱狂し歓声を上げる中、ステージで歌うスプリングスティーンを2階席からとらえたカメラは、Eストリート・バンドの熱い演奏をバックに熱唱する姿に迫っていく。スプリングスティーンの右隣には、サックスのクラレンス・クレモンズ、左にはギターのリトル・スティーブンの姿もあり、家族のような絆で結ばれたメンバーが場内のグルーヴをさらに熱くさせていく。

歌うことで観客たちの心を奮い立たせ、その魂を鼓舞し続けてきたスプリングスティーン。そのロック魂を体現するために、アレン・ホワイトは、歌唱、ギターとハーモニカ演奏を猛特訓して撮影に臨んだ。そして自らの声で「明日なき暴走」を熱唱している。

また、スプリングスティーンとクーパー監督がアレン・ホワイトを語るコメントも到着。

クーパー監督は、「ジェレミーは、強烈さ、傷つきやすさ、そして真実性を兼ね備えた魅力的な人物」だと、アレン・ホワイトの内面にある俳優としての資質を讃える。「私が最も重要だと考えた2つの要素は、謙虚さと威厳です。それを持っているか、持っていないか。私にとって、これは単なる模倣の映画ではありません。ブルース・スプリングスティーンはただ一人しかいないのですから」と大役を彼に託した。続けて「この映画はブルースの本質を見出す映画です。今では象徴的な存在となったこれらの楽曲が、どのようにして生まれたのかという親密な体験に、観客を完全に没入させたいと思ったのです」と、「ネブラスカ」の創作時期だけに絞った意図を明かした。

英ウェンブリースタジアムでリハーサル中のスプリングスティーンと初めて会ったというアレン・ホワイトは、「リハーサル中に『明日なき暴走』を歌っていた彼が僕を見つけ、ステージに引っ張り上げてくれた」と回想する。「つまり、僕たちが初めて過ごした10分間は、まさにステージの真ん中だったんだ。その後、満員のスタジアムで演奏中に、彼は何度も私を探し、視線を合わせようとしてくれた。まるで私がそれに耐えられるか、ほんの少し味わえるか確かめているように感じた。何千人ものファンのエネルギーの一部を私に移し、『これが本物だ』と伝えようとしてくれていたんだ」と、スプリングスティーンを通して大観衆が生み出すパワーを受け取ったと語っている。

スプリングスティーン本人は、「ジェレミーは模倣しようとはしなかった。ただ私の内面そのものになったんだ。カメラはその複雑さをとらえ、キャラクターを完全に信じさせる上で不可欠だった。彼の魔法はそこから生まれ、見事な仕事ぶりだった」と、アレン・ホワイトの俳優としての表現力と、その演技を繊細に撮ったクーパーの演出力に太鼓判を押している。

