韓国の40代男性、ホ・ミンジュンさん（仮名）は7月2日、観光のためにカンボジア・シアヌークビルを訪れたが、監禁・拷問・人身売買・投獄へと続く「地獄のような61日間」を経験した。知人の案内で現地のカジノを訪れ、中国人らと同席して酒を飲んだのがきっかけだった。ホさんは10月15日、中央日報とのインタビューで「知人が途中で席を外すと、中国人たちが突然態度を変え、ドアに鍵をかけて監禁し、金を要求した」と語った。「韓