生まれて初めて足を踏み入れた「海外」は、マレーシアのクアラルンプール国際空港だった。実は20歳になるまで日本を出たことがなくて、ノルウェーへの留学が初めての海外だった。時代なのか、ただの知識不足だったのか、大学の生協で手配してもらった航空券は、わざわざクアラルンプールとアムステルダムを経由してオスロへ向かう便。【実際の写真】かつては世界一だった「ツインタワー」見送りに来てくれた友だちが羽田と成田