ロングセラーの「ミルク」と「コーヒーヌガー」が詰まった、チロルチョコファン待望の大容量セット「たくさんチロルBOX」が新登場します♡10月15日（水）より全国のPPIHグループ店舗で発売。50個入りの大満足サイズで、家族や友達とのシェアタイムにもぴったり♪表裏で異なる遊び心あふれるパッケージデザインも魅力です。 チロルチョコの人気フレーバーが大集合♪ 1979