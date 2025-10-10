長い仙台生活の中で、一番美味しかったものは何ですか？と聞かれたら、迷わず「はらこ飯」と答えます。秋鮭を甘めのしょうゆで煮込み、残った煮汁やはらこ（イクラ）を使って仕上げたのが「はらこ飯」です。8年間住んだ仙台、亘理で見つけた思い出のお店『かとうや』仙台から電車で約30分、海岸線を南下した場所にある宮城県亘理町（わたりちょう）の郷土料理として有名です。この地域では、毎年秋になると産卵を迎えたサケが遡上