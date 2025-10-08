大分県内のインフルエンザの患者数は9月末から急増し、流行期に入りました。 【写真を見る】大分県インフルエンザ流行期入り南部で患者急増、学級閉鎖も 県によりますと、6日までの1週間で1医療機関あたりのインフルエンザの患者数は1.45人となり、流行入りの目安となる「1」を2週続けて超えてました。 保健所別では佐伯市などの南部が急増して6.6で最も多くなっています。また、日田などの西部が2.2、大分市が1.88、臼杵など