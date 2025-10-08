超小型の人口衛星の製作に携わった大分県内企業2社が、10月の打ち上げを知事に報告しました。 【写真を見る】超小型衛星「てんこう2」21日打ち上げへ大分県内企業が製作、知事に報告 8日、県庁を表敬訪問したのは超小型の観測衛星「てんこう2」を作ったデンケンと江藤製作所の5人です。 「てんこう2」は宇宙から撮影してリアルタイムに画像を送信するほか、放射線や太陽光の強さなども観測します。このうち、江藤製作所は激し