大分県由布市の特産品、トウガラシの収穫が続いています。 【写真を見る】由布市特産のトウガラシの収穫進む猛暑で“辛さ”一層強く大分 由布市庄内町の阿部隆司さん（68）の畑では、今年7月から収穫が始まりました。この畑では爽やかな辛さが特徴の「やまと紅」や、激辛の「黄とうがらし」など4種類およそ1100本を栽培しています。 今年は夏の厳しい暑さの影響で辛みが強く、阿部さんの畑では例年並みの3トンが収穫される