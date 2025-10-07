YouTubeチャンネル「ひなたちゃん動画」が「水浴びに誘ったらお喋りスイッチが入ってしまったインコ」を公開。 動画では飼い主がセキセイインコのひなちゃんを水浴びに誘うも、なぜか友達インコへのおしゃべりスイッチが入ってしまうというユニークな様子が収められている。 セキセイインコのひなちゃんとジャンボセキセイインコのつっきー君が仲良く水場に集まっており、水浴びの催促と思った飼い主さん。 ひなち