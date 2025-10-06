モータースポーツ直系の新機能を搭載！トヨタの英国法人は2025年10月1日、高性能3ドアハッチバック「GRヤリス」の新バージョン「GRヤリス エアロパフォーマンス」を発表しました。トヨタ「GRヤリス エアロパフォーマンス」（英国仕様）2025年の「グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード」で先行公開されたGRヤリス エアロパフォーマンスは、TOYOTA GAZOO Racingがトップレベルのレースやラリー競技で得た経験から直接開