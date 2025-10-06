昨年のフジロックで大きな喝采を浴びたオーストラリア出身のシンガーソングライター、アンジー・マクマホン（Angie McMahon）がまもなく再来日。10月17日（金）に代官山UNITでの単独公演、翌18日（土）に朝霧JAMへの出演を控える彼女にインタビューを行った。昨夏、昼下がりのRED MARQUEEに出演したアンジーは、観客に深呼吸を促してから演奏を始めた。「ゆっくりで大丈夫」と自分に言い聞かせるように。彼女は自分との対話を重ね