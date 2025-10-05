北海道・函館中央警察署は2025年10月4日、函館市の無職の男（69）を不同意わいせつの疑いで逮捕しました。男は4日午後4時ごろ、函館市の駐車場で、10歳未満の男児に対し、わいせつな行為をした疑いが持たれています。4日午後4時過ぎ、男児の母親から「70歳ぐらいの男に子どもが触られた」と110番通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと、当時駐車場には数人の子どもが遊んでいましたが、男は男児に近づいて股間をつかん